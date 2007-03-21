Валерия Леонтьева предал «сын»

Свой очередной день рождения Валерий Леонтьев, как обычно, отмечал сольными концертами в Санкт-Петербурге. Певец получил множество подарков и поздравлений, но праздник артисту омрачило предательство его давнего знакомого, пишет "КП-Санкт-Петербург". Мы уже писали о том, что накануне своего дня рождения Леонтьев случайно наткнулся на передачу Андрея Малахова, темой которой стали семейные тайны артиста. Одним из участников шоу стал Александр Богданович. Этот человек известен тем, что постоянно выдавал себя то за сына, то за близкого друга Валерия Яковлевича. О том, как именно в жизни Леонтьева появился "сын", в коллективе артиста известно всем. "Шурик несколько лет назад приехал откуда-то из глубинки и пытался сделать карьеру певца, - рассказали администраторы Леонтьева. - Валерий Яковлевич поначалу ему помогал, взял под свое покровительство, оформил по трудовой книжке в свой коллектив и платил зарплату. Богданович внешне очень похож на Валерия и тщательно поддерживает свой имидж. Он познакомился с давней поклонницей Леонтьева, Натальей Леонтьевой, и женился на ней. Через три дня развелся, но фамилию Леонтьев оставил. И с тех пор стал говорить, что он - его настоящий сын, о котором артист якобы недавно узнал. На самом деле и Богданович - не настоящая его фамилия, а отчество, которое он взял как псевдоним. С сыном история не прокатила, и теперь он стал говорить, что самого Валерия Яковлевича родила не его мама Екатерина Ивановна, а старшая сестра Майя. Об этом он и высказался в программе Малахова". Посмотрев передачу, Леонтьев вынес однозначный вердикт. "Ему нужна квалифицированная медицинская помощь в условиях стационара, - сказал артист в интервью "Московскому комсомольцу". - На программе ему ничем помочь не могли, там же журналисты, а не врачи..." "Меня к Малахову не пригласили, - говорит Леонтьев. - Если бы пригласили, передача бы не состоялась! Уж если мне под шестьдесят, то всем "свидетелям" моего рождения должно быть к восьмидесяти. А неизвестная дама-свидетельница была явно моложе меня! Все это очень неприятно. Тем более что у меня много родственников. Каково им все это слышать?" Теперь разбираться в этой ситуации придется юристам. По словам директора певца Николая Кары, они уже подали в суд на Андрея Малахова.