СКАНДАЛ! Новенькая «Блестящая» угнала «БМВ» у бизнесмена

Новенькая солистка группы «Блестящие» Настя Осипова в свои пятнадцать лет могла попасть за решетку. Как стало известно «Шоу-бизнес.Ру», если бы тогда владелец угнанной ею «БМВ» заявил в милицию, она сейчас вряд ли бы выступала вместе с Юлей Ковальчук, Ксенией Новиковой и Надей Ручкой. А все началось с простого спора. …Настя в своем родном дворе на юго-западе столицы была настоящей заводилой и, как это тогда говорили, атаманом в юбке. Как-то у подростков завелся разговор, кто смог бы угнать иномарку местного бизнесмена. Настя тут же выпалила: «Я угоню! Мне не слабо!» Пацаны пытались как-то успокоить девушку, оппонент ее даже сказал, что верит и не требует доказательств ее слов и намерений. Но Осипову уже было не остановить. Едва во дворе появился тот самый «бумер», как Настя дала своим сообщникам знак, чтобы они прикрыли ее, если кто-то будет выходить из подъезда. Во дворе все знали, что Вадим всегда оставляет ключи в замке зажигания - ну кто угонит тачку у него, авторитетного бизнесмена?! Знала об этом и Настя. Едва молодой человек скрылся в дверях парадной, как Осипова открыла дверь, села на сиденье водителя, поворотом ключа завела авто и со свистом тронулась с места. Спустя полчаса из подъезда вышел бизнесмен Вадим и буквально онемел, когда не увидел своего припаркованного «БМВ». Набирая номер участкового, он подошел к подросткам, тусующимся у подъезда, и сказал, что они будут свидетелями угона. Те попытались ему объяснить, мол, это все розыгрыш. Но тот даже слышать не хотел. Разрядила ситуацию сама Настя, когда ловко со свистом притормозила прямо у толпы. Осиповой еще долго пришлось объяснить Вадиму причину своего поступка. А прибывшему участковому Вадим объяснил, «что, оказывается, он, выйдя из подъезда, не заметил своей машины, которую, оставил за углом». Инцидент был исчерпан, а Вадим с этого дня перестал оставлять ключи в машине.