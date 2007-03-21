Киану Ривза стошнило (ФОТО)

Прошлым вечером у папарацци, охотившихся за актером, выдался "урожайный" день. Следующие за Киану Ривзом (Keanu Reeves) фотографы были свидетелями того, как около половины восьмого вечера актера стошнило прям на проезжую часть. Местный шериф поведал:"Мужчина фактически припал к земле. Тут же были вызваны медработники, которые произвели осмотр прямо на месте. После чего актера перенесли в санитарную машину и увезли в местную больницу для дальнейшего обследования. " Кинозвезда Киану Ривз (Keanu Reeves) подозревается в том, что сбил своим автомобилем фотографа, сообщило издание Daily Star во вторник со ссылкой на представителей полицейского департамента Лос-Анджелеса. Помимо этого инцидента актер в тот же вечер умудрился сбить фотографа, пытавшегося сделать фото кинозвезды. Это случилось в понедельник около 19:30 по местному времени, в пригороде Лос-Анджелеса. Фотограф, имя которого в интересах следствия не сообщается, госпитализирован. Какие именно травмы получил фотограф в результате ДТП, полиция не уточняет. В свою очередь, пресс-агент Киану Ривза, рассказал, что фотограф появился перед капотом автомашины кинозвезды в тот момент, когда актер выезжал с парковки. Ривз, по словам пресс-агента, сделал все возможное, чтобы избежать столкновения, максимально снизив скорость автомобиля и постаравшись объехать фотографа.