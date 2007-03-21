Пол Маккартни выживает бывшую жену с ТВ

Оригинальная кампания стартовала в Великобритании. Члены фанклуба великого битла Пола Маккартни (Paul McCartney) и все сочувствующие организовали акцию, согласно которой каждый уважающий себя зритель пропустит ближайшие выпуски шоу «Dancing With The Stars» («Танцы со звёздами»). Всему причиной участие в шоу Хизер Миллс (Heather Mills), многострадальной бывшей жены Маккартни. По мнению организаторов акции, Хизер, пытающаяся поднять свой имидж, абсолютно не заслуживает этого. И уж тем более, ей далеко до статуса звезды. А потому, игнорируя трансляции, они смогут понизить рейтинг передачи, параллельно сделав из Миллс антизвезду. Специалисты же в своих оценках довольно трезво оценивают шансы «звезды». «В ближайшие дни решится её судьба. Если она сможет привлечь внимание зрителей и понравиться им – её ждёт большое будущее. Ежели она вылетит, то больше никогда не сможет восстановить свой и без того пошатнувшийся имидж» - замечают эксперты.