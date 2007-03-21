СКАНДАЛ! Киркорову и t.A.T.u запретили петь в Дагестане

Известным российским эстрадным кумирам - Филиппу Киркорову, Шнуру, "Агате Кристи", t.A.T.u., "Ночным снайперам" и многим другим - с марта месяца не рекомендовано приезжать на гастроли в Дагестан. Имамы Махачкалы на одном из исламских сайтов опубликовали свое обращение к российским артистам. В нем совет - "серьезно подумать, прежде чем включать в свой гастрольный список Махачкалу". Всего в списке - 21 нежелательный гость. Однако мусульманское духовенство утверждает: список сократили, иначе он "получился бы очень длинным". Причина, по которой популярные исполнители оказались персонами нон грата в маленькой республике, - их недостаточная, по мнению Духовного управления мусульман Дагестана (ДУМД), нравственность, пишет «Российская газета». Некоторые махачкалинские продюсеры и организаторы концертов рассказали корреспонденту газеты, что им звонили и приглашали в Духовное управление на тот случай, если российские исполнители пренебрегут рекомендациями духовенства и все-таки приедут в Дагестан. На устроителей концертов разъяснительный разговор произвел сильное впечатление. В результате в Махачкале не состоялось выступление участников "Дома-2", и за пару дней до намеченной даты был отменен концерт группы "Рефлекс". В сентябре прошлого года Совет имамов Махачкалы уже обнародовал список артистов, которым нежелательно приезжать в республику. В их числе были также Борис Моисеев, Сергей Пенкин, Верка Сердючка, Валерий Леонтьев, Сергей Зверев, Жанна Фриске, "ВИА Гра" "Рефлекс", "Блестящие", "Коррозия металла", "Фабрика", "Новые русские бабки", "Ленинград", "Мин Нет", "Звери", "Гости из будущего".