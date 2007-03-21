Завтра состоятся похороны саунд-продюсера группы «Океан Эльзы»

Тело Сергея Товстолужского в понедельник обнаружила жена в ванной личной квартиры в Киеве, - сообщает газета «Сегодня». По данным правоохранительных органов, он повесился на поясе от фартука, привязанном к полотенцесушителю. По слухам, до этого он трижды предпринимал попытки свести счеты с жизнью и проходил курс реабилитации в специализированной столичной больнице. Однако близкие не подтвердили этой информации, заявив, что для друзей, жены и ребенка смерть стала абсолютной неожиданностью. 34-летний Сергей не болел, не употреблял наркотиков и был абсолютно в здравом уме, рассказали нам его товарищи. Лидер группы «Джанго» Алексей Поддубный поделился с нами: «Это потеря – гром среди ясного неба. Сережа любил жизнь, и почему так произошло, не понятно. Он был цельным, но страстным. Мог броситься из одной крайности в другую. Может, это повлияло. Мы как раз собирались преступить к работе над новым альбомом. Вместо этого сели вчера, помянули его». Продюсер Дима Климашенко, плотно сотрудничавший с покойным, рассказал: «Неделю назад мы встретились в «Арене», он был в отличном настроении. Эта смерть загадочна. Он не мог этого сделать. Не было никаких предпосылок, и чистой воды ложь, что он употреблял наркотики. Бизнес стал сложным. Возможно, конкуренты?» По словам лидера «Братьев Карамазовых» Олега Карамазова, в последнее время они общались с Сергеем каждый день: «Он был на подъеме. Звал на шашлыки. Зная, что последнюю ночь почти до утра работал в своей студии с группой «Vist», прописывая гитару. Ушел в шикарном настроении, и ничего не предвещало беды. Наркотиков он не употреблял – это слухи. Смерть просто мистическая какая-то». Товстолужский считался одним из лучших специалистов по звуку в СНГ. Его называли идеологом «эльзовских» альбомов «Модель» и «Суперсимметрия». Он создал ремикс на хитовую песню «Друг», осуществил аудиозапись киевского концерта группы Вакарчука с акустической программой «Тихий океан». Музыканты ОЭ уже сообщили, что новый альбом будет посвящен Сергею. Товстолужский был также музыкальным продюсером группы «Ремонт воды» и саунд-продюсером первых синглов Земфиры, групп «Лама», «Джанго».