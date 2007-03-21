СРОЧНО! Анита Цой выходит замуж

У певицы Аниты Цой в последнее время прибавилось хлопот: она готовится к свадьбе и все никак не может выбрать подходящее платье для церемонии. Замуж выходит давняя подруга артистки Надин. Она и попросила Аниту выступить в необычной для нее роли свидетельницы со стороны невесты. Певица согласилась без долгих раздумий, ведь по ее мнению, подругам не отказывают. К тому же потенциальный жених в жизни Надин появился практически под аккомпанемент песни Lover, которую Анита посвятила именно своей подруге, пишет "Московский комсомолец". Церемония бракосочетания пройдет в присутствии ограниченного круга близких и друзей. Певица уверена, что справится со своими обязанностями, но все равно очень волнуется. "Я в полной растерянности, поскольку не знаю, что надеть, — призналась Цой. — Если я надену какое-нибудь красивое вечернее платье, то могу перебить невесту. Поэтому, наверное, выберу что-нибудь простое и веселое. Все-таки свадьба — это веселый праздник".