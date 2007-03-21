Кадетский бал прошел под песни Мики Ньютон

В субботу 17 марта в Киевском суворовском училище (лицей имени Богуна) прошел настоящий кадетский бал. По такому случаю в Киев приехали звезды сериала «Кадетство». Танцевали гости и виновники торжества под хиты Мики Ньютон, которые звучат в сериале и уже на большинстве мобильных телефонов в Украине. «В плену» и «Белые лошади» как нельзя лучше поддержали и без того романтический настрой нарядных суворовцев и юных леди в бальных платьях. А вот «Аномалия» не на шутку всех завела. Девчонки подняли полы платьев и от души повеселились. Суворовцы в белых формах были сдержанны, двигались мало, подпевали, фотографировали Мику, а в конце дружно вызвали «на бис». Под конец выступления кроме Мики и музыкантов на сцене очутились главные герои сериала. «Кадеты» Сухомлин и Леваков пригласили на танец девушек, но сами постоянно поглядывали на Мику Ньютон. Певица, в свою очередь, улыбалась им в ответ и тянула высокие ноты. После выступления, уже киевские суворовцы провели артистку до выхода из зала, допытываясь, помнит ли она их (эти ребята присутствовали на автограф-сессии Мики Ньютон, которая в состоялась в феврале), и попутно фотографируясь с кумиром, сообщает сайт певицы. С актерами и продюсерами популярного сериала певица познакомилась еще в прошлом году в Твери, куда ездила на вечеринку по поводу окончания первого сезона «Кадетства». Тогда пообщаться с ребятами Мике не удалось. Зато на киевском балу артисты восполнили дефицит общения. Выразили друг другу благодарность, расспросили о планах на будущее. Александр Головин (он же Макаров) восхищался песней «В плену», улыбался певице и приглашал в гости, Борис Корчевников (Синицин) обаятельно улыбался и что-то шептал на ухо Ньютон, а продюсер Вячеслав Муругов по-отцовски обнимал украинскую звезду и обещал, что сделает все для того, чтобы снять несколько серий в Украине. Когда Мика подошла к своей гримерке (ею был зал заседаний суворовского училища) ее ждал сюрприз: толпа фанатов растянулась на весь коридор. Почти полчаса певица раздавала автографы суворовцам и девчонкам, которые выиграли пригласительный на этот бал. И когда уже, казалось бы, все получили автограф и сфотографировались со звездой, к кабинету начали подходить военнослужащие (лейтенанты и майоры) с открытками и журналами (со статей о сериале). Мика поставила росчерк для каждого и удалилась, ссылаясь на то, что уже опоздала на другое мероприятие. Но и на улице певицу ждали поклонники. Они окружили машину певицы и ожидали ее выхода. Судя по всему, мероприятие, на которое так спешила певица, прошло без ее участия.