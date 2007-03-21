«Тату» выступили на частной вечеринке в Венеции

В субботу 17 марта, "Тату" выступили на мега-вечеринке, организованной Фондом Джорджа Чини в одном из фешенебельных заведений острова Санкт-Джордж итальянской Венеции. Рустам Тарико, известный среди своих друзей как Мистер Водка, - владелец и председатель совета директоров компании "Русский стандарт", контролирующей две трети водочного рынка России, является одним из богатейших людей мира и настоящим джетсеттером. Вечеринка в Венеции была устроена в честь 45-летнего юбилея магната. Как пишет итальянская газета "Local Espresso", публику на вечеринке развлекал Тициано Ферро, а также русский дуэт "Тату", известный своими софическими поцелуями. Среди итальянских звезд, на вечеринку были приглашены Моника Белуччи и Грация Кучинотта.