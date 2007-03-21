Гвердцители собралась на «Евровидение»

Известная грузинская певица Тамара Гвердцители долго хотела поехать на "Евровидение". И вот, сегодня стало известно, что она приняла решение. Сейчас певица выбирает, какую страну ей представлять: Францию, Грузию или Россию. Тамара Михайловна склоняется к России, потому что именно эту страну считает родным домом. Западный певец, с которым Тамара записывает песню, предложил не афишировать запись до конкурса. Его имя тоже пока не разглашается. Сейчас Гвердцители рассматривает предложения от композиторов, по ее признанию, скорее всего им станет Ким Брейтбург. Среди звезд, которым Ким пишет музыку к есть много громких имен: Диана Гурцкая, Филипп Киркоров, Настя Стоцкая, Борис Моисеев. Что заставило "опопсеть" Гверцетели, непонятно. "Я сейчас записываю новый альбом с радийным форматом. Время идет, и я вместе с ним делаю шаг вперед", – объяснила певица. В последнее время участники из России заметно помолодели. В прошлом году Дима Билан занял второе место. Ранее довольно хорошие результаты были у Наташи Подольской и Алсу. Более зрелым артистам, таким как Филипп Киркоров и Алла Пугачева удача на международном конкурсе не улыбалась. Несмотря на это народная артистка Грузии хочет попробовать свои силы и посмотреть, что из этого выйдет. В своей победе конкурсантка не сомневается: "Даже если мне конкуренты отключат микрофон, я смогу спеть и без него. А вообще у меня нет конкурентов, я давно уже заняла свою нишу. Мне на ней никто не мешает. Мне всегда есть, чем всех удивить". Проверить это можно будет, правда, только через год. Тамара Михайловна собирается участвовать в "Евровидении 2008". К этому времени, надеемся, певица определится и раскроет все свои тайны. Напомним, что в этом году честь России будет отстаивать внезапно появившаяся группа "Серебро".