Наоми Кэмпбелл: третий день исправительных работ (ФОТО)

Известная модель решила превратить свое пребывание на рабочем участке в настоящее шоу. Каждый день, приезжая в санитарный отдел, Наоми Кэмпбелл (Naomi Campbell) старается не разочаровать папарацци. К очередному рабочему дню - супермодель основательно готовится. Позавчера она попыталась приблизиться к образу рабочей девушки и захватила с собой соответствующую обувь. Вчера же Наоми приступила к работе в шикарной шубе. Ну, а сегодня, строптивая модель оделась во все черное. Наверняка, все уже с нетерпением ожидают остальные два дня из пяти, к которым приговорили Кэмпбелл. Ей, как любому публичному человеку, безумно хочется выглядеть достойно в глазах папарацци, которые караулят ее каждый божий день. Территория, на которой работает Наоми, охраняется несколькими полицейскими. Источник рассказал, что в этом нет ничего удивительного, это всего лишь элементарные меры безопасности по отношению к знаменитости. Одно радует, Наоми начинает потихоньку втягиваться в напряженный график ее рабочего дня, потому как именно сегодня, впервые на лице девушки воссияла улыбка. В рамках сделки с американским правосудием звездная скандалистка обязана провести пять дней в трудах на благо общества и компенсировать пострадавшей медицинские расходы в размере $364. Кэмпбелл также придется в принудительном порядке пройти курсы психотерапии, предназначенные для людей, подверженных немотивированным вспышкам агрессии. Каждое движение Наоми будет записано на видеокамеру, так что на этот раз ей придется нелегко.