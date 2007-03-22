Надя Ручка уходит из «Блестящих» из-за Маршала

22 марта 2007, 10:05

Солистка «Блестящих» Надя Ручка намерена пожертвовать карьерой, чтобы быть с любимым мужчиной Александром Маршалом. После громкого ухода из группы «Блестящие» Анны Семенович и на фоне возросшей популярности Ксении Новиковой не захотела оставаться в тени и решила выделиться еще одна солистка коллектива – Надя Ручка. Девушка не стала мучить намеками и уверенно заявила: ради своего любимого, певца Александра Маршала, она готова бросить работу в «Блестящих». Плохо скрываемые любовные отношения Нади Ручки и Александра Маршала длятся без малого три года. За это время количество ссор, пережитых парочкой, во много раз превысило количество песен, спетых «Блестящими». Тем не менее сейчас, когда на любовном фронте Нади и Александра в очередной раз воцарилась идиллия, «блестящая» приоткрыла завесу тайны и рассказала, как обстоят дела на самом деле. По словам певицы, сейчас она счастлива как никогда: Ручка нашла свою любовь и готова бороться за свое чувство. - Я влюблена и ради своей любви готова практически на любые поступки, - призналась «Твоему ДНю» Надя. – Ради Саши я даже могу уйти из группы. Однако ложкой дегтя в бочке меда были и остаются бесконечные упреки в адрес Нади: недоброжелателей особенно беспокоит, что ее роман с Маршалом протекает в то время, когда у артиста есть законная жена. И это не Надя Ручка. - Я не понимаю, почему меня многие хотят выставить девушкой легкого поведения или той, кто разрушила семью Саши, - говорит Ручка. - Странно, что наши отношения не дают некоторым покоя. Куда больше, чем любопытных поклонников, бурный роман двух знаменитостей волнует жену Александра Маршала Наталью. Разумеется, супруга певца уже не раз возмущалась поведением мужа, как любая женщина, тяжело переживая его увлечение другой дамой. Из-за череды бесконечных семейных сцен дома Александр несколько раз принимал решение прекратить общение с Надей. Влюбленным Ручке и Маршалу приписывали характеристику «экс» и не ожидали снова увидеть их вместе. Но стоило артистам встретиться на любом из светских мероприятий, как былая страсть вспыхивала с большей силой. - Он привлекает меня своей сильной энергетикой, без которой я не могу прожить и дня, - говорит с улыбкой на лице Ручка. – Наши чувства очень сильны, и мы подпитываем друг друга. Жаль, что многие окружающие этого не понимают и распускают различные сплетни о нас с Маршалом.

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