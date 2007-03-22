ШОК! Дима Билан собирается вырвать себе язык

Спустя полтора года после смерти Юрия Айзеншписа вокруг его имени вспыхнул новый скандал. Вдова продюсера Елена Ковригина вновь заговорила о своих правах на Диму Билана. Вернее, сейчас представители госпожи Ковригиной утверждают (в частности, известный адвокат Павел Астахов), что всеми правами наследника обладает сын Юрия Шмильевича Миша, но он несовершеннолетний, поэтому они переходят опекуну - его матери. Теперь, когда Дима делает все большие и большие успехи, представители Ковригиной (которая, к слову сказать, через несколько месяцев после смерти Айзеншписа вышла замуж) заявляют, что, согласно документам, они могут распоряжаться творчеством Билана и что они едва ли не обладают правами на самого певца. «Мы полгода вели переговоры с Дмитрием и его представителями, и никогда не было речи о том, что Яна вдруг выкупит эти права», - говорит Павел Астахов в интервью Дням.Ру. - Существует базовый контракт, согласно которому Билан должен работать еще два года. Для Димы никаких изменений не будет, потому что никто не собирается ему препятствовать, ломать карьеру. Раз он вышел на такой уровень: на "Евровидение" ездит, в Америке записывает свои альбомы, то первое, что с него спросят везде: на каком основании. Мы хотим, чтобы у Димы все права были оформлены как положено. Если человек не знает законов и то, что авторское право оценивается и передается по наследству, то надо, наверное, сесть за учебники для начала или нанять юристов». Сам Дима, как и год назад, когда женщина уже предпринимала попытки нажиться на стремительно набирающем популярность Диме, непреклонен. Билан сказал, что ни при каких обстоятельствах не станет сотрудничать с Ковригиной, пишет газета «Твой день». - Я никогда не буду работать с ней, - категорично заявил Билан. - Я лучше совсем уйду со сцены, но сотрудничать с ней не стану. Я работал с одним человеком - Юрием Шмильевичем. О каких авторских правах она вообще говорит? О том, что меня придумали, что ли? У меня действующее соглашение с продюсером Яной Рудковской... Я человек свободный, мы живем в свободной стране, в которой люди не могут переходить по наследству. Тем более что мое сотрудничество, повторяю, было исключительно с одним человеком. Я никогда не буду петь для тех людей, для которых мне не хочется. Узнав о том, что Ковригина снова предъявляет свои права, Дима в сердцах обмолвился в кругу друзей: - Я вырву себе язык и буду работать моделью, но не буду петь под чужую дудку. Юристы Билана и Рудковской уверены, что правда на их стороне и что они не нарушали закон. - Павел Астахов пытается создать шумиху, утверждая, что есть договоры на права на Диму Билана, а также на бренд «Дима Билан», - говорит юрист Рудковской Евгений Пармут. - Дело в том, что все права на товарный знак «Дима Билан» принадлежат совершенно другой компании и были зарегистрированы в установленном законом порядке. Эта компания не имеет ничего общего ни с компанией Айзеншписа, ни с его родственниками. Эти документы мы всегда можем предъявить. Есть понятие в законе о личных неимущественных правах. Если бы Юрий Шмильевич выступал на сцене под именем Дима Билан, тогда бы это было его личное неимущественное право. Но под этим именем выступал Дима Билан, и это его личное неимущественное право. Другое дело, если бы Юрий Айзеншпис хотел зарегистрировать товарный знак «Дима Билан». Но этого не произошло, потому что потом ни одна бы компания не смогла бы его зарегистрировать. Супруг Яны Рудковской Виктор Батурин, который принимает непосредственное и материальное, и творческое участие в деятельности Билана, также считает, что у Елены Ковригиной нет никаких шансов. - Это уже вторая попытка вытянуть из нас деньги, - рассказал Виктор Николаевич. - Год назад Павел от имени жены Айзеншписа уже попрошайничал, но тогда я отхлестал его по щекам, и он, поджав хвост, убежал. Потом он встречал меня в «Национале», просил 20 тысяч долларов. Он пытался меня шантажировать, но все это ничем не закончилось. Я был у Юрия Шмильевича за несколько дней до смерти, и он просил меня помочь Диме. До этого я никогда не занимался продюсированием. И первое, что я сделал, - проверил все счета, на которые могли быть переведены деньги безналичным расчетом, расписки о получении наличных денег. И можно сказать достоверно, что ни по каким каналам Билан от Айзеншписа денег не получал. Я не понимаю, чего сейчас добиваются эти люди. Честно говоря, я никогда не знал, что у Юрия Шмильевича была законная жена. Сына его я видел, они приезжали ко мне. Вся эта история дурно пахнет. Почему не подали ни одного искового заявления ни на Билана, ни на тех, кто с ним работает? Вся шумиха, которая поднята, - это все страшилки для слабонервных, но я не такой, мне все равно, кто и чем меня пугает. Ни в одной стране мира нет закона, который установил бы права на человека. Даже если все суды мира присудят Билану петь под чужую дудку, он не будет петь. Сделаем операцию на языке и будем заниматься балетом. - Есть документ, который Дима подписывал в 2002 году, когда он еще был Виктором Беланом, - говорит Павел Астахов. - Согласно этим договорам, все права на творческую деятельность Димы Билана, на весь проект, на песни имел Юрий Айзеншпис. Когда продюсер тратит половину своей жизни, вкладывает огромные средства в артиста, даже такого талантливого, как Дима Билан, он вправе рассчитывать на то, что он будет зарабатывать и для себя, и для него. А все произведения, которые создаются в рамках проекта, обладают авторскими правами. А авторские права наследуются. 27 февраля мы получили свидетельство о том, что все авторские права, согласно документам, которые подписывал Дмитрий Билан, перешли к единственному наследнику Юрия Айзеншписа - его сыну Михаилу. Но он несовершеннолетний, опекуном является его мама Елена. Наследник получил права на произведения и на проект «Дима Билан». Если мы посмотрим договор, то увидим, что права на творческий псевдоним «Дима Билан» закреплены за Юрием Айзеншписом. Никто не собирается закрывать этот проект, мешать Диме делать карьеру, развивать свой талант. Но человек стал международной звездой, начиная с премии MTV, конкурса «Евровидение» и записи альбома в Америке. Завтра мы, наша страна, столкнется с тем, что какая-нибудь крупная звукозаписывающая компания (а они уже высказывают интерес) попробует выяснить, какие же у него договоры с авторскими правами, и выяснит, что они не закрыты, тогда его карьера закончится не только на Западе, но и в России. Потому, что за рубежом авторское право существует гораздо дольше, чем у нас, и договора с продюсерами и авторами - священная корова, на которую нельзя посягать.