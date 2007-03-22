Пасынок Эрнста делает из своих любовниц звезд

На днях определился участник «Евровидения-2007» от России. На престижном музыкальном конкурсе нашу страну представит никому неизвестное доселе девичье трио «Серебро». Как утверждают в музыкальной тусовке, выбор этого коллектива не случаен, ведь одна из солисток - Лена Темникова - близкая подруга Игоря Синельщикова, пасынка генерального директора Первого канала Константина Эрнста. (Кому ехать на конкурс, решают именно на Первом.) Чтобы докопаться до истины, мы встретились с бывшей девушкой Игоря - «фабриканткой» Милой Куликовой, пишет «Экспресс газета». - Группа «Серебро»?! Когда услышала новость, что девочки поедут в Финляндию, мне стало просто смешно! - не скрывает эмоций Мила Куликова. - Я вообще ни одной их песни не слышала, впрочем, как и миллионы наших соотечественников. Хотя Лену Темникову знаю. Она девушка очень закрытая, к себе почти никого не подпускает. Всюду ходит с Настей Синельщиковой, дочкой жены Эрнста. А что касается ее отношений с Игорем Синельщиковым, то слухи о их романе вполне могут оказаться правдивыми. Как и о заботе Игорька о карьере его избранницы. Ведь я помню настойчивость, с которой он помогал мне попасть на «Фабрику»… - Ты сопротивлялась?- Ну что вы! Я ходила на кастинг еще второго созыва «Фабрики». Потом третьего и четвертого. Но в один прекрасный момент поняла, что не подхожу, и стала готовить песню на конкурс «Пять звезд». И тут случайно в одном клубе познакомилась с симпатичным мальчиком Игорем. Он, едва узнав, что я пою, стал пихать мне номер своего телефона со словами: «Я тебе помогу прославиться!» Он стал звонить по несколько раз на дню, приглашал на свидания. Дарил плюшевые игрушки, розы, духи. Однажды от Игоря пришла SMS: «В журнале «Семь дней» фото моих родителей. Посмотри!» Тогда я даже не догадывалась, кто его папа с мамой. А когда долистала до нужной страницы, чуть не упала, увидев фотку Константина Эрнста и Ларисы Синельщиковой. Короче, на «Фабрику-6» я попала в обход общего конкурса. У одной из участниц нашли гепатит и меня спешно взяли вместо нее. Правда, Константин Львович до последнего сопротивлялся - он понимал: все будут говорить, что подружку его пасынка пристроили в проект по блату. Да и мне эти слухи были неприятны. «Фабричные» ребята быстро просекли, что к чему, и стали относиться ко мне иронично, а иногда откровенно негативно. Только Дима Колдун и Прохор Шаляпин стали моими настоящими друзьями. - Почему ты рассталась с Синельщиковым?- Вышла некрасивая история. Кто-то ему наговорил про меня гадостей. Мол, я хожу по саунам с разными мужиками, целуюсь со всеми подряд… Естественно, Игорь напрягся и, даже не пытаясь выяснить правду, заявил, что больше мы не можем быть вместе. Обидно, ведь все это наговоры завистников! - Он гордился своими родителями?- Скорее, своим положением. Благодаря влиятельным друзьям он влился в модную тусовку и стал считать себя ее частью. Едва мы расстались, я узнала, что у него тут же появилась новая девушка, внешне очень похожая на меня. - Ты мечтаешь вернуть Игоря?- Не-е-ет! Я мечтаю, чтобы на «Евровидение» наконец-то стали попадать солисты не по блату, а по заслугам. Тогда и я буду там участвовать!