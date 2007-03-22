ШОК! Певицу Макsим изнасиловали в восемь лет (Ужасающие подробности)

Андрей Малахов, на которого за оскорбительное сравнение с фюрером намерен подать в суд певец Валерий Леонтьев, вновь, желая того или нет, обидел представителя отечественной эстрады. На этот раз «под раздачу» попала молодая коллега Леонтьева – певица Макsим. Звезды не ленятся лично включать радиоприемники, когда начинается популярное радио шоу Андрея Малахова и Аллы Довлатовой «Золотой граммофон». Если знаменитость упускает свежую сплетню о себе, то всегда найдется доброжелатель, который тут же передаст информацию. Так, видимо, случилось и с Макsим: певица была шокирована, узнав, что она, оказывается, потеряла невинность насильственным путем и в... 8 лет. Путь попадания очевидной глупости в радиодинамики страны прост: появившееся в Интернете интервью Макsим о ее первой влюбленности быстро обросло придуманными пикантными подробностями и в извращенном виде попало к редакторам Малахова. Не усомнившись в достоверности информации, Андрей на всю страну озвучил нелепую историю сексуальной жизни певицы, пишет газета «Твой день». Нездоровый ажиотаж эта история вызвала не только у поклонников артистки, но и у нее самой. Результатом «бабьего бунта» стало публичное извинение Малахова, которое состоялось в прямом эфире на следующий день. - Вы, как профессионал, должны были перепроверить информацию, - осадила извинения Андрея находчивая Макsим, доказав, что статус суперзвезды Малахова не должен быть помехой в качественном исполнении его работы.