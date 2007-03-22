СРОЧНО! Беременная Ева Польна разогнала состав группы «Гости из будущего»

Под большим вопросом находится постоянство состава группы «Гости из будущего». Известно, что солистка группы Ева Польна, которая готовится во второй раз стать мамой, распустила коллектив до июня. Однако в последнее время среди музыкантов появилась информация, что к лету певица планирует целиком обновить состав, пишет газета «Твой день». Преданные Еве артисты стараются не показывать своей обиды и надеются, что Польна переменит свое решение. Сейчас музыканты переживают больше за ее здоровье, чем за самих себя.