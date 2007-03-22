Звезды «Дома-2» обручились

Мы уже писали о том, что участники реалити-шоу "Дом-2" Солнце и Дима Шмаров летом собираются сыграть свадьбу. А на днях влюбленные устроили помолвку, во время которой обменялись кольцами, познакомили своих родителей и попросили их благословения на брак. Специально на помолвку из Пензы в Москву приехала мама Солнца Ольга Андреевна вместе с тетей невесты, сообщают в пресс-службе ТНТ. Мама Солнца очень довольна выбором дочери. "Я видела серию, где Солнышко хрюкала. Так вот моя дочь захрюкала от счастья!" - сказала Ольга Андреевна. А сама счастливая невеста призналась, что за полгода их отношений с Димой они ни разу всерьез не поссорились. С Диминой стороны были приглашены мама, папа и старший брат Игорь, а ведущая реалити-шоу Ксения Бородина на мероприятии выступила тамадой. Первое знакомство родителей жениха и невесты прошло без камер. Будущие родственники быстро нашли новый язык и с удовольствием говорили о предстоящей свадьбе и семейной жизни молодых. Родители жениха убеждали Солнце и Диму брать пример с них – ведь в этом году их браку исполняется тридцать пять лет. Когда все окончательно перезнакомились и освоились в компании друг друга, наступил торжественный момент. Дима обратился к матери своей возлюбленной со словами: "Ольга Андреевна, я прошу руки вашей дочери, я бы хотел на ней жениться, потому что, я ее очень сильно люблю. Я люблю все, что в ней есть хорошее. Может, в ней есть и что-то плохое, но этого особо не видно. Я принял в ней все и полюбил!". После этих слов Дима встал перед своей невестой на колени и преподнес кольцо из белого золота с бриллиантами, купленное специально для помолвки. Кстати, это уже второе кольцо, которое Дима дарит Солнцу в честь помолвки. Первое колечко – тоже из белого золота с бриллиантами - Шмаров купил, пока Солнце путешествовала по Европе. Парень не утерпел и подарил его невесте, как только та вернулась из Парижа. Так что Солнце теперь "окольцована" целых два раза. "Никуда она от меня не денется", - улыбается Дима. Родители жениха преподнесли невесте жемчужную нить, которую Солнце тут же надела. Жених и невеста очень волнуются перед свадьбой. "Сейчас меня начало подтрясывать, - признается Дима. - До этого я вообще не волновался, но Солнце что-то начала паниковать. Я сначала успокаивал ее, уверял, что ничего страшного в этом нет, а потом и сам чего-то перепугался. Да, признаюсь – волнуюсь. Сразу появилось много вопросов: как быть, что делать, как все произойдет, что там будет. Надеюсь, все пройдет гладко".