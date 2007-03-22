У Сосо Павлиашвили проблемы со здоровьем

В одну из московских клиник обратился известный певец Сосо Павлиашвили. У артиста сильно заболела спина, и справиться с болями самостоятельно он не мог. Медики провели множество исследований и назначили музыканту курс процедур. Врач объяснил Сосо, что успех лечения зависит во многом от него самого. – Ни в коем случае нельзя пропускать процедуры, – добавил медик. – Каждый день надо посещать клинику и выполнять все требования специалистов. Надеюсь, что рефлексотерапия поможет Сосо снова почувствовать себя хорошо.