Муж Юли Началовой оставил жену и дочь

Супруг певицы Юли Началовой, футболист Евгений Алдонин, вынужден был на время оставить свою семью. Сейчас он находится на сборах национальной команды России. Теперь, когда у Евгения есть маленький ребенок, покидать дом стало особенно трудно. "Очень тяжело! – признался Алдонин. - Казалось бы, недавно из дома только уехал, а уже скучаю. Я вообще стараюсь проводить с ней все свободное время, постоянно быть рядом. Она уже узнает меня, тянет ручки, когда увидит, пытается что-то говорить". Евгений с гордостью признается, что полностью освоил науку ухода за ребенком. "Все, что нужно делать с маленьким ребенком, делаю с самой первой недели, - говорит спортсмен. - Тут самое главное, чтобы тебе хотелось общаться с ребенком и ухаживать за ним. И не бояться! Поначалу, конечно, было страшно. Одевать Веру очень сложно было. Такие крохотные ручки, ножки. Кажется, одно неосторожное движение... Но потом ничего, очень быстро освоился". Даже находясь в разлуке с семьей, Евгений Алдонин часто видится с женой и дочерью при помощи технических новшевств. "Ничего сложного в этом нет, - поделился секретом футболист. - Дома на компьютере стоит веб-камера и у меня на ноутбуке - тоже. Благодаря этому через Интернет мы можем и видеть, и слышать друг друга на любом расстоянии. Знаете, какая радость увидеть родных людей за тысячу километров".