Тамара Гвердцители не сомневается в своей победе не Евровидении

Славу Примадонны решила потеснить известная певица Тамара Гвердцители. Дело в том, что она решила поехать на "Евровидение". В последнее время участники из России заметно помолодели, в прошлом году Дима Билан занял второе место. Ранее довольно хорошие результаты были у группы "Тату" и Алсу. Более зрелым артистам, таким как Филипп Киркоров и Алла Пугачева удача на международном конкурсе не улыбалась. Несмотря на это народная артистка Грузии и России хочет попробовать свои силы и посмотреть, что из этого выйдет. В своей победе конкурсантка не сомневается: "Даже если мне конкуренты отключат микрофон, я смогу спеть и без него. А вообще у меня нет конкурентов, я давно уже заняла свою нишу. Мне на ней никто не мешает. Мне всегда есть, чем всех удивить". Сейчас певица выбирает, какую страну ей представлять: Францию, Грузию или Россию. Тамара Михайловна склоняется к России, потому что именно эту страну считает родным домом. Западный исполнитель, с которым Тамара записывает песню, предложил не афишировать запись до конкурса. Его имя тоже пока не разглашается. Сейчас Гвердцители рассматривает предложения от композиторов. "Я сейчас записываю новый альбом с радийным форматом. Время идет, и я вместе с ним делаю шаг вперед", - объяснила певица Дням.ру. Проверить это можно будет, правда, только через год. Тамара Михайловна собирается участвовать "Евровидении 2008". К этому времени, надеемся, певица определится и раскроет все свои тайны.