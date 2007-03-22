Документы Пугачевой идут с молотка

22 марта 2007, 13:05

Фанатский фетиш в шоу-бизнесе — явление распространенное. Поклонники готовы купить за любые деньги практически любую вещь, к которой прикасалась рука любимой звезды. Так, спортивный костюм Курниковой ушел за 1,5 тысячи долларов, а последний автограф Джона Леннона — за миллион. Нам удалось узнать о беспрецедентных виртуальных торгах. На форуме сайта, посвященного жизни и творчеству Аллы Пугачевой, некий поклонник выставил на продажу комсомольскую учетную карточку Примадонны. По утверждению продавца, цена за потрепанный документ уже выросла до 3 тысяч долларов и торги продолжаются. Как раритетный документ попал в Сеть? Мы провели мини-расследование, пишет «Московский Комсомолец». “Продается личный документ А.Б.Пугачевой. Учетная карточка члена ВЛКСМ Аллы Борисовны Пугачевой с личной фотографией. Дата оформления 2 апреля 1976 года. Подлинность карточки гарантирую. Качественные фотографии документа вышлю всем желающим купить”. Такое объявление появилось на форуме “пугачевского” сайта. И — начальная цена (3 тысячи долларов). В анкете продавца значится: родился 5 декабря 1956 года, зовут Максим. И все. Как в руки 51-летнего Максима попал раритетный документ и почему он решил его продать, мы выяснили в ходе частной переписки с торговцем. Максим поведал, что во время уничтожения архива ВЛКСМ он был рядовым сотрудником госбезопасности. И волею случая ему удалось спасти учетную карточку тогда уже знаменитой комсомолки. Аллу Пугачеву приняли в комсомол еще в школе. Когда певице исполнилось 28 лет, она, как любой гражданин СССР, автоматически вышла из молодежной организации. То есть можно предположить, что в 1977 году эта карточка была в архиве советских партийных органов. Уничтожали архивы в начале 90-х. Именно в те бурные дни, когда на заднем дворе Лубянки синим пламенем горели партийные и комсомольские билеты, предприимчивый Максим и спас ценный документ. Прямо-таки вынул из огня, судя по фотографии. Если верить в подлинность этой “ксивы”, то учетная карточка составлена Сокольническим райкомом комсомола 2 апреля 1976 года. Дата вступления в комсомольские ряды не уцелела. Отметки о наградах и взысканиях отсутствуют. Три заполненные строчки на странице “род занятий” — факты, известные всем биографам певицы (1969—1970 — филармония, солистка, 1972—1974 — Росконцерт, солистка, 1974 — Москонцерт, солистка). Рьяные поклонники таланта о цене и происхождении учетной карточки не спрашивали. Только негодовали: “Этично ли продавать личный документ?” Но Максима такой вопрос не смутил. “Зарабатывать деньги всегда хорошо и культурно, особенно если в них очень нуждаешься”, — ответил продавец фанатке. Сама Алла рассказала, что свой комсомольский билет спрятала в шкатулке на память о непростой юности и молодости, хотя и положено было сдавать эти билеты при выбывании из организации. Но учетной карточки певица, разумеется, не видела и даже не подозревала о ее судьбе. Эти карточки в отличие от билетов хранились не на руках, а в организациях, где комсомольцы состояли на учете. Возможно, это искусная подделка. Во-первых, учетные карточки уничтожались спустя три года после выбывания из организации. Алла выбыла из комсомола по возрасту в 1977 году. Значит, эту карточку должны были уничтожить в 1980 году. Тогда с этим было строго. Впрочем, Пугачева уже тогда была мегазвездой советской эстрады, и, возможно, кто-то дважды спас из пылающего костра гибнущий раритет — сначала в 1980-м, потом в 1991-м. Но здесь и второе сомнение, потому как порван этот “раритет” в самом важном месте, которое могло бы свидетельствовать о его подлинности — графе “год вступления”. Остался только месяц — март. Алла вступила в комсомол в 14 лет, как и все, то есть в 1963-м. Но месяца не помнит, а шкатулку с билетом — после всех этих переездов с Крестьянской заставы на Тверскую, с Тверской на Земляной, с Земляного на Истру, с Истры на Филипповский — теперь не может найти. Вчера по нашей просьбе весь дом перерыла, на Галкина с Филей накричала, но так ничего и не нашла. Найти же остатки Сокольнического райкома с его архивом — все равно что Луну достать с неба. Так что нам остается только гадать. Но, если это подлинник, то у “Черного квадрата” Малевича, возможно, появился конкурент — в плане ценности и стоимости... Шутка. “Я его (комсомольский билет. — Ред.) сохранила. Не могла расстаться с таким “сувениром” из своей жизни — слишком много воспоминаний связано с теми годами, слишком много чего было и чего пережито”.

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