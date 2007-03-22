СРОЧНО! После драки Пугачева и Киркоров снова поженились

Известный композитор Эдуард Ханок готовит к выходу мультфильм «Гламурчик», главными героями которого станут основные персонажи русской попсы. Сначала мультик носил забавное название «Ту-ту к «Тату», но съемочная группа и сам композитор недавно переименовали его в честь главного персонажа - медвежонка Гламурчика, путешествующего на поезде и очень везучего. По пути он постоянно встречает самых настоящих звезд. - И Алла Борисовна в нашем мультфильме будет. Ее, конечно, будут окружать фавориты: Киркоров, Галкин, Болдин, Кузьмин и другие, - рассказал «КП» режиссер. По его словам, зрителей ждут фантастические события - Примадонна изгонит из своей свиты Максима Галкина. Вместе со «сплетником» Зверевым. Причем ведущему «Миллионера» достанется за алчность: мол, заботится только о своих миллионах. А к Филиппу Киркорову Алла Борисовна, напротив, будет благоволить и даже опять пойдет с поп-королем под венец. Правда, примирение двух звезд по сюжету мультика случится только после самой настоящей драки Пугачевой и Киркорова. К счастью, драка, как вы уже поняли, закончится хеппи-эндом. Отмолив на коленях свое счастье с Киркоровым, под хит «Дай мне, Боже, счастья и любви» Алла Борисовна снова вернется к любимому мужу. Жанна Фриске и группа «ВИА Гра» перевоплотятся в проводниц поезда, Людмила Гурченко - в секретаря суда, а Валерий Золотухин - в конвоира. Всего создатели мультфильма планируют показать на НТВ в середине следующего года восемь серий «Гламурчика». А после премьеры мультфильма выйдут книга по мультфильму и компьютерная игра.