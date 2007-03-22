У 53-летнего Александра Абдулова родилась дочь

22 марта 2007, 14:16

У 53-летнего Александра Абдулова родилась дочь. Дочь ему родила его нынешняя супруга Юлия. Как стало известно "Комсомольской правде", девочка весом 3 килограмма 200 граммов и ростом 50 сантиметров появилась на свет около семи часов вечера. Популярный российский актер стал отцом в первый раз. "Я самый счастливый человек на свете, - рассказал газете "Твой день" популярный актер. – Я безумно счастлив и большего себе пожелать не мог". Для супруги артиста, 40-летней Юлии, роды стали первыми. Изначально медики поставили дату появления малышки на свет на 27 марта. Беременность у супруги актера протекала очень тяжело. Ей пришлось делать кесарево сечение. Последние месяцы супруги проводили за городом, и Юлия не выходила вместе с Абдуловым в свет. Подругу Абдулова в роддом привезли накануне родов. Юлию положили в отдельную комфортабельную палату, в которой она находилась под постоянным наблюдением опытных специалистов. Александр Абдулов окружил свою жену любовью и заботой. Стараясь не привлекать к себе излишнего внимания, он постоянно навещал жену. "Александр очень заботливый муж, - рассказали в роддоме. – Он регулярно навещал жену и просто светился счастьем, когда получил радостное известие. Мы очень рады за нашего любимого актера". После развода со своей первой женой Ириной Алферовой, Александр Абдулов долго не мог найти свою любовь. Многие считают, что Ксения Алферова - его родная дочь, а на самом деле она приемная (ее отец - болгарин Бойко Гюров). Когда он встретил Юлию, многие знакомые актера думали, что это ненадолго. Но Александр по-настоящему влюбился и всегда мечтал о ребенке от любимой женщины. Роман эффектной брюнетки и одного из самых популярных российских актеров продолжался в течение двух лет, сообщает ФактNews. Причем сначала Абдулов представлял Юлю как свою племянницу, и только с год назад он перестал скрывать, что она его подружка. О девушке мало что было известно. Ходили слухи, что она была женой влиятельного бизнесмена и друга Абдулова. С актером Юлия Игнатенко (Милославская) познакомилась, так как он был вхож в круг друзей ее супруга. В прошлом Юля - модель. Абдулов с первого взгляда влюбился в девушку, и она ответила ему взаимностью. Несколько месяцев Юля скрывала роман от супруга. После развода с мужем Юля переехала жить к Абдулову. В конце прошлого года СМИ сообщили, что Абдулов женился, это вызвало шквал негодования со стороны актера, который потребовал, чтобы уважали его право на частную жизнь.

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