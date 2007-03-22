80-я церемония «Оскар» пройдет 24 февраля 2008 года

Юбилейная 80-я церемония вручения наград "Оскар" пройдет 24 февраля, в последнее воскресенье месяца, по традиции в кинотеатре Kodak в Лос-Анджелесе. Об этом сообщил президент Американской киноакадемии Сид Гэйнис, анонсируя в среду календарь событий главной премии в области кино. Красочную церемонию с объявлением лауреатов премии будет транслировать в прямом эфире телекомпания ABC, Hollywood Reporter. Как сообщил Гэйнис, оргкомитет премии "Оскар" начнет работу 3 декабря, когда будет определен список номинантов на премию. Финалисты премии будут объявлены 22 января. А голосование членов Американской киноакадемии пройдет с 30 января по 19 февраля. После этого, согласно установленным правилам, теперь пройдет подсчет голосов. Полный лист "Оскар" - 2007 Напомним, в этом году церемония "Оскар" прошла 25 февраля. Больше всего наград – четыре золотых статуэтки в главных категориях "лучший фильм" и "лучшая режиссура", а также "лучший адаптированный сценарий" и "лучший монтаж" получила картина "Отступники" Мартина Скорсезе. На втором месте по количеству наград мексиканская лента "Лабиринт Фавна". Она получила награды в номинациях "лучший грим", "лучшая работа художников-постановщиков" и "лучшая работа оператора". По две награды у фильмов "Маленькая мисс Счастье" ("лучшее исполнение мужской роли второго плана" и "лучший оригинальный сценарий"), у картины "Девушки мечты" ("лучшая работа со звуком" и "лучшее исполнение женской роли второго плана"), а также у документальной ленты "Горькая правда" ("лучший документальный фильм" и "лучшая песня к кинофильму"). Картина "Вавилон", лауреат "Золотого глобуса", также получила своего "Оскара" за "лучшую оригинальную музыку" к фильму.