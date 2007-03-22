Бьорк отправится в концертный тур по США и Европе

Исландская певица Бьорк объявила даты выступлений, которые состоятся в рамках ее концертного тура, сообщается на сайте Gigwise. Тур начнется в Рейкьявике 1 апреля 2007 года. 27 апреля певица появится на фестивале Coachella, а после даст еще несколько концертов в США. Затем Бьорк планирует несколько выступлений в Европе, первое из которых состоится на фестивале Glastonbury 22 июня 2007 года. Концертный тур Бьорк будет посвящен выходу нового студийного альбома певицы. Пластинка под названием Volta появится в продаже 6 мая 2007 и будет содержать десять треков. В записи диска принимали участие Энтони Хегарти (лидер американской поп-группы Antony and the Johnsons), продюсер Timbaland, ранее сотрудничавший с Мисси Эллиот, Джастином Тимберлейком и Jay-Z, и состоящий из десяти участниц исландский духовой ансамбль.