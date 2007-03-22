Джет Ли станет главным злодеем «Мумии 3»

Кинокомпания Universal Pictures подтвердила, что Джет Ли сыграет роль главного злодея в третьей серии "Мумии", которую снимет режиссер Роб Коэн. Сюжет картины держится в секрете, однако, как сообщает The Hollywood Reporter, стало известно, что действие ее будет происходить после Второй мировой войны в Китае. Не обойдется и без знаменитых терракотовых воинов, охраняющих могилу императора. Напомним, что ранее сообщалось, что в проект вернутся исполнители главных ролей Брэндан Фрейзер и Рэйчел Уaйз. Но сюжет будет строиться вокруг приключений их подросшего сына. Бюджет картины составляет примерно 100 миллионов долларов.