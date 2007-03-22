Рассел Кроу дебютирует как режиссер

Рассел Кроу станет режиссером картины "Bra Boys", посвященную серферскому сообществу его родной Австралии. В основе картины будет документальный фильм, рассказывающий о трех братьях, организовавшие новое социальное движение, которое вскоре завоевало множество сторонников. Рассел Кроу принимал участие в озвучивании этого фильма. Продюсерами проекта станут Брайан Грейзер и Стюарт Битти, также принимающие участие в написании одноименной книги. А следующим фильмом с участием Кроу, который выйдет на экраны, станет драма "Американский гангстер", где его партнером по съемочной площадке является Дензел Вашингтон.