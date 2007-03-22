Откровения экс-супруги Маккартни

"Мы с ним дружим. А вот адвокаты превращают нашу жизнь в кошмар", - призналась экс-супруга Пола Маккартни Хизер Миллс в своем интервью на шоу Лари Кинга после дебюта в американской программе "Танцы со звездами". После выступления Миллс получила букет цветов с открыткой от своей дочери и бывшего мужа: "Дорогой маме, с любовью папа и Беатрис". В интервью Хизер Миллс прокомментировала разрыв с певцом следующим образом: "Мы были вместе семь лет. Но в один прекрасный момент поняли, что все кончено. Это было похоже на смерть. Но я все еще люблю Пола. Иногда бывает так, что ты любишь человека, но не можешь быть с ним вместе".