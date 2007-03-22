Тина Кароль стала соседкой Джона Траволты

Правда, пообщаться юной певице и голливудскому актеру вряд ли удастся: ведь Тина Кароль и Джон Траволта – это названия звезд, расположенных в созвездии Водолея. Там же, кстати, находятся небесные тела, названные в честь таких великих людей, как Галилео Галилей, Авраам Линкольн, Рональд Рейган, Пласидо Доминго. -Мне, конечно же, лестно сознавать, что меня окружают такие выдающиеся личности, - смеется Тина. – К тому же, Водолей – это мой знак зодиака, поэтому получить такой подарок мне приятно вдвойне. Кто же преподнес певице звездочку в небе? По слухам, это сделал поклонник Тины после второй программы «Танцы со звездами-2». Говорят, девушка просто сразила своим необычным и сексуальным образом (как известно, на съемочной площадке Тина предстала в сильно облегающем платье и белокуром парике а-ля Мэрилин Монро). Насколько эти слухи правдивы, выяснить не удалось. Сама Тина в ответ на вопросы о личности автора такого необычного подарка, лишь загадочно улыбается.