Борис Моисеев перевоплотился в ящерицу

Популярные актеры озвучивают главные роли в новом российском мультике «Лягушачий рай», работа над которым полным ходом идет в Уфе. Бюджет «Лягушачьего рая» впечатляет: даже по самым скромным подсчетам он тянет на 2 миллиона долларов (впрочем, по данным некоторых источников, эта сумма составляет 5 миллионов). Таких больших денег на мультик в России еще не тратили. Создатели уверены, что он станет «нашим ответом Голливуду» и будет иметь не меньший успех, чем какой-нибудь заморский «Ледниковый период». «Лягушачий рай» - это полнометражный анимационный фильм, выполненный по технологии трехмерной графики, так называемой 3D. Этой технологией в совершенстве владеют на уфимской студии «Муха», лучших специалистов в России на сегодняшний день нет (уфимцы делали компьютерную графику к «Мастеру и Маргарите» и боевику «Первый после бога»). Именно поэтому компания «BS GRAPHICS production» и привлекла для работы над «Лягушачьим раем» студию «Муха». Озвучивает главных героев по-настоящему звездный состав: Борис Моисеев стал ящерицей, Дмитрий Дюжев и Рената Литвинова – лягушками, Семен Стругачев и Андрей Федорцов – птицами, Станислав Садальский – лосем. - Мой персонаж на редкость уморительный, озвучивая его, я хохотал до упаду! – признался Борис Моисеев "КП"-Уфа, который с большим нетерпением ждет выхода мультика на большой экран. – Самое любопытное, что почти все сказочные герои чем-то неуловимо смахивают на актеров, подаривших им свои голоса. Мультик будет показан во всех российских кинотеатрах. Премьера намечена на ноябрь. Кроме того, «Лягушачий рай» будет выпущен на DVD и видеокассетах. Одновременно с выходом фильма готовится выпуск видеоигры под тем же названием.