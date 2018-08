Элтон Джон выложит более 30 своих альбомов в интернете

Элтон Джон принял решение выложить в интернете более 30 своих музыкальных альбомов, сделав их доступными для скачивания. Всего вниманию пользователей будет предложено более 400 песен. Ранее британский музыкант уже сделал доступными несколько своих песен для американской публики, однако каталог такого объема станет первым подобным проектом. Элтон Джон заявил, что уже давно хотел пойти подобным путем, однако потребовалось время для организации проекта и каталогизации музыки. Стоит отметить, что с 26 марта до 30 апреля 2007 года песни музыканта будут доступны лишь при использовании сервиса iTunes, сообщает MSN. После этого песни Элтона Джона можно будет скачать и на других интернет-сервисах. Среди представленной музыки будет также дебютный альбом британского музыканта Empty Sky, вышедший в 1969 году, альбом Goodbye Yellow Brick Road и песни Tiny Dancer, Your Song и Candle in the Wind. Кроме песен, будут также представлены рингтоны для мобильных телефонов, а также видеоклипы, включая видео, поставленное на песню Don’t Go Breaking My Heart, исполненную Элтоном Джоном с Кики Ди (Kiki Dee). Напомним, что с января 2007 года в Великобритании произошли некоторые изменения в мире музыки – теперь при составлении национальных чартов будут учитываться и загрузки через интернет, что сыграет на руку Элтону Джону. "Мир сильно изменился с того момента, когда Philips Records издала мой первый сингл на виниловом диске – это произошло 39 лет назад", - отметил Элтон Джон. Проект приурочен к 60-летию музыканта и релизу нового диска Rocket Man - The Definitive Hits, в который вошло 18 треков.