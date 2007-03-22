Пэрис Хилтон посадит подростков на диету

Николь Ричи и ее подруга Пэрис Хилтон станут консультантами по здоровому образу жизни в новых сериях их совместного реалити-шоу The Simple Life. В лагере, где содержатся подростки с лишним весом, красотки расскажут, как правильно применять слабительное, рационально питаться, заниматься йогой и различными упражнениями, чтобы похудеть. Представитель реалити-шоу заявил: "Они будут экспертами в одном из молодежных лагерей в горах Южной Калифорнии. В лагере пять различных тематик. Каждую неделю будет своя тематика. Одна неделя, например, будет посвящена фитнесу и потере веса". Сюжеты реалити-шоу The Simple Life основываются на том, что две светские девушки Хилтон и Ричи попадают в непривычные для них условия, например, на животноводческую ферму, или же путешествуют по Америке в розовом пикапе, или играют роль жен в незнакомых семьях. Между тем, роль Николь в качестве образца для подражания молодых людей уже ставилась под сомнение. Бывшая героиноманка сама обращалась к диетологам после того, как резко стала терять вес, а две недели назад была госпитализирована во время передачи из-за обезвоживания. В свою очередь, 26-летняя наследница гостиничной империи Пэрис Хилтон в январе была приговорена к трем годам условно за вождение в состоянии алкогольного опьянения. Пэрис также была оштрафована на 390 долларов и по решению суда должна пройти учебный курс о вреде алкоголя. Светская львица не стала оспаривать обвинения, таким образом, признав себя виновной.