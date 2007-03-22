Бритни Спирс заплатит $20 миллионов за свой развод

22 марта 2007, 17:43

Выписавшаяся вчера певица, заплатит около 20 миллионов своему бывшему супругу, в целях урегулирования вопроса о разводе. Бритни Спирс (Britney Spears) согласилась выплатить своему отдельно проживающему мужу $2 миллиона наличными, плюс половина ее дохода за период 2-летнего брака. В пределах урегулирования этого процесса, Кевин Федерлайн (Kevin Federline) также получит половину денег, полученных от продажи их дома в Malibu, где они проживали, будучи мужем и женой. Источник рассказал: "Все изменилось, когда Бритни вышла из реабилитационного. Она и Кевин снова начали говорить друг с другом, и он, как оказалось, является для нее очень внушительным авторитетом." Бритни и Кевин также согласились разделить воспитание их двух сыновей, 18-месячного Шона Престона (Sean Preston) и Джейдена Джеймса (Jayden James), шести месяцев. Кевин Федерлайн отменил свой день рождения, ради которого его бывшая жена досрочно выписалась из реабилитационной клиники. Напомним, что намеченная на 21 марта вечеринка по случаю 29-летия Федерлайна была отменена «ради семьи» - в день выписки Бритни Спирс из клиники. Празднество должно было состояться в голливудском клубе Eleven. Бритни Спирс (Britney Spears) даже досрочно окончила курс лечения в реабилитационной клинике, чтобы посетить день рождение своего бывшего мужа. Однако сегодня газета New York Post сообщила, что никакой вечеринки не будет. По словам представителя Кевина Федерлайна (Kevin Federline), это сделано «ради семьи». Вместо грандиозного празднования в Eleven в субботу Кевин примет близких друзей в клубе Pure в Лас-Вегасе. «Он решил, что будет достаточно одной вечеринки», - сказал представитель Федерлайна. – Кевин сейчас хочет сфокусироваться на семье». Однако, по слухам, праздник в Голливуде сорвался из-за того, что клуб просто не смог найти спонсоров для организации вечеринки. Пока не известно, будет ли Бритни присутствовать на дне рождения Кевина в Лас-Вегасе. Певица 20 марта выписалась из реабиталиционного центра Promises в Малибу, где проходила курс лечения от алкоголизма и депрессии. Менеджер певицы Ларри Рудольф (Larry Rudolph) сообщил, что Спирс покинула больницу "после успешного окончания курса". Также в его обращении была просьба к папарацци отнестись с уважением к частной жизни Спирс и членов ее семьи. Сразу же после выписки Бритни, ее тетя изъявила желание в первое время взять опеку над сошедшей с верного пути родственницей. "Это дало бы ей шанс вдохнуть немного свежего воздуха и обеспечить себя временем, необходимым для восстановления психики, нахождения гармонии с самой собой. Она словно побывала на "эмоциональных американских горках " в течение последних нескольких лет, а это просто так не проходит, нужно время для восстановления ее личных "рельс", накопления сил," - рассказала любимая тетушка Бритни, Чандра Макговерн (Chandra McGovern), в интервью изданию Daily Star. МакГоверн, которая жената на родном дяде Бритни, чувствует, что сейчас для Спирс максимально подойдет возвращение в штат Луизиана, где она почувствует поддержку в окружении своей семьи. Бритни Спирс проходила 30-дневный курс лечения в реабилитационном центре Promises в Малибу. Программа реабилитации далась Спирс не легко: ее мучала депрессия, она часто говорила о том, что была вынуждена лечь в больницу против своей воли.

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