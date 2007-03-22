Верка Сердючка просит россиян чистить уши

Артист Андрей Данилко, который в этом году будет представлять Украину на конкурсе «Евровидение» в образе Верки Сердючки, отвергает какой-либо политический подтекст в песне «Дансинг», которая будет представлена на конкурсе. Сегодня на пресс-конференции в Киеве Данилко заявил, что в России уже разгорелся настоящий скандал: россияне считают, что в его песне присутствует фраза «Russia good bye». Исходя из этого, в Москве считают, что Данилко неблагодарен к России, где так тепло принимают Веерку Сердючку, рассказал Данилко. «Однако россияне ошиблись. Это – просто игра слов. Им слышится «Раша гудбай», но, на самом деле, я пою «лаша тумбай» – это на монгольском означает «сбивай масло», – утверждает Данилко. «Мне уже позвонил один знакомый и сказал: «я и еще 25 дебилов с высшим образованием услышали «Раша гудбай». В ответ я сказал, что в России есть сеть замечательных аптек, и там продаются хорошие замечательные палочки для ушей», – добавил Данилко. Прогнозируя свой результат на «Евровидении», Данилко перечислил список стран, которые, по его мнению, отдадут голоса за Сердючку. «Нас знают хорошо в Израиле, Германии, Польша, Белоруссия», – сказал Данилко, при этом, почему-то, не упомянув Россию. Данилко также прокомментировал заявления украинских националистов, которые выступают против появления Сердючки на «Евровидении», считая, что от этого пострадает имидж Украины. В частности, Данилко признался, что ему было неприятно, когда в знак протеста в Киеве жгли чучело Верки Сердючки. «Люди забывают, что этот персонаж играет человек. Как человеку мне было тяжело. Я не спал. У меня нет времени поехать на реабилитацию. Включаю телевизор, а там негатив», – признался Данилко. «Это – то же самое, что сжечь чучело Куклачева за то, что он якобы издевается над животными. Журналисты бывают тупые, есть умные, а есть проститутки. Не люблю проституток», – заключил артист.