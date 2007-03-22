Муж Валерии шокирует жену и тещу

Супруг певицы Валерии и по совместительству ее продюсер Иосиф Пригожин считает, что сохранить любовь в семье ему помогают различные сюрпризы. Продюсер не устает удивлять жену, а временами поражает своими поступками еще и тещу. "Наша задача – удивлять, - говорит продюсер. – В мелочах или в больших поступках. Вот я удивил Валерию – похудел на 25 килограммов. Потом поправился на 10. Опять удивил. Как-то я провожал Валерию на поезд, она уезжала в Аткарск к маме. Привез на вокзал, а потом предложил: "А давай я тебя отвезу на машине?" Тогда и я представить не мог, что ехать нам ровно тысячу километров. Мы ехали всю ночь. Валерия прибыла в Аткарск в 6 утра, а должна была в 10. Моя будущая теща была шокирована. Через несколько часов я отправился обратно в Москву. Лера оценила этот поступок: мужчина должен уметь удивлять любимую". Сама Валерия ценит это качество своего супруга. По ее мнению, способность Иосифа преподносить приятные сюрпризы позволяет сохранять романтические чувства. "Мне кажется, самое главное – не успокаиваться на достигнутом. Иосиф всегда удивляет меня, - призналась певица "Аргументам и фактам". Например, на мой день рождения он сделал презентацию моего нового альбома: был роскошный вечер, все было усеяно лепестками роз, золотыми блестками. Но даже не это главное. Главное – его отношение ко мне, к моим близким. Для Иосифа моя мама не просто теща, а близкий, родной человек. Мы всегда отдыхаем вместе с ней. Как вы думаете, разве такие чувства могут сойти на нет?"