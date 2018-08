Скарлетт Йоханссон опровергла слухи о новом романе

Актриса Скарлетт Йоханссон опровергла информацию о том, что у нее роман с певцом Джастином Тимберлейком Как призналась актриса в интервью глянцевому изданию Vogue, она и Джастин часто проводят время вместе, но отношения между ними дружеские и не больше. Интерес прессы к отношениям Тимберлейка и Йоханссон подогрел клип певца What Goes Around Comes Around, где молодые люди изображают романтическую пару и страстно целуются. «Да, мы веселимся вместе, но все не так, как думают люди. Я думаю, этот слух пошел из-за того, что мы оба сейчас одиноки и оба находимся в центре внимания. А Джастин так и вовсе на пике популярности», - заявила Йоханссон.