Наталья Подольская представит коллекцию от модного дома Alina Assi

Наталья Подольская решила попробовать свои силы в модельном бизнесе и принять участие в показе коллекции прет-а-порте от российского модельера Алины Асси. Белоруска выйдет на подиум в рамках Российской недели моды. Стоит отметить, что некоторое время назад она также приняла участие в Moscow Fashion Expo, представив наряд от Лоренцо Ривы. Как стало известно "Салідарнасці", в нынешней Российской неделе моды в качестве моделей примут участие лишь две певицы – Наталья Подольская и Слава. "Эта работа не оплачивается, ведь это, можно сказать, бартерное сотрудничество – пиар и для артистов, и для дизайнеров. Правда, иногда, последние дарят певицам-моделям наряды, в которых те дефилировали", - сообщила представитель российской Национальной музыкальной корпорации Алина Исаева. В то же время Лоренцо Рива пока не преподнес белоруске такого подарка. "Мне его пришлют в конце марта. А вообще, время от времени быть моделью – прикольно!", - сообщила Наталья Подольская. "С особым удовольствием буду участвовать в предстоящей презентации коллекции Алины Асси, потому что мне нравится то, что она делает, и вообще – мы дружим", - добавила белорусская исполнительница, у которой в гардеробе присутствуют наряды от модного дома "Alina Assi". Стоит отметить, что кроме Натальи Подольской среди клиентов Алины Асси телеведущая Татьяна Веденеева, актрисы Юлия Такшина и Нелли Уварова, а также певицы Азиза и Анастасия Стоцкая.