Пол МакКартни первым запишет музыку на студии крупнейшего в мире продавца кофе

Пол МакКартни станет первым музыкантом, записавшим свои песни на звукозаписывающей студии Starbucks, компании, специализирующейся на кофейном бизнесе. Новый лейбл носит название Hear Music, и базируется в Лос-Анджелесе. Пока не имеющий названия альбом выйдет в свет в июне 2007 года, о чем сообщил представитель Starbucks. Создавая собственную звукозаписывающую студию, Starbucks планирует получить большую популярность среди потенциальных клиентов, а также усилить свое влияние на поприще шоу-бизнеса. Проект стал попыткой улучшить финансовое положение Starbucks, чей бизнес находится в некотором застое, сообщает AP. Крупнейший розничный торговец кофе, коим является Starbucks, уже продюсировал ряд музыкальных альбомов, занимался их продвижением и продажей. При помощи компании были изданы книги экономической тематики и оказано содействие в продюсировании полнометражной киноленты. Отмечается также, что звукозаписывающий лейбл Hear Music будет тесно сотрудничать с сервисом iTunes, а также продвигать идею создания специализированных заведений, в которых посетители смогут выпить кофе и записать на CD музыку. "Мы живем в новом мире, и люди ищут новые пути взаимодействия с другими людьми. Это также всегда было моей целью", - заявил Пол МакКартни во время презентации Hear Music. Стоит отметить, что в последние годы объем продаж его альбомов снизился. Например, Back in the U.S., вышедший в 2002 году, разошелся тиражом в 994 тыс. копий, а диск Chaos and Creation in the Backyard (2005) был продан лишь в количестве 533 тыс. экземпляров.