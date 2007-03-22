Олег Скрипка снялся в рекламе «Кока-Кола»

Фронтмен "ВВ" Олег Скрипка стал первым украинским музыкантом и одним из немногих рок-исполнителей по всему миру, задействованных в рекламе "Кока-Кола". Музыкант согласился принять участие в новой акции всемирно известного брэнда, посвященной 15-летию деятельности компании на территории Украины. Доселе "лицом" популярного напитка становились по большей части поп-звезды - Джордж Майкл, Кристина Агилера, Мисси Эллиотт etc. Рекламный клип с участием Олега Скрипки появился в телеэфире Украины 19 марта. Сюжет ролика составлен из нескольких историй, объединенных образом и голосом лидера "ВВ". Съемки видео проходили в Ялте. Режиссером ролика стал американец Грант Бейрд, работавший ранее над визуальной рекламой Visa, Kimberly Clark, Proctеr & Gamble, Nestlе и др. "Для меня такое сотрудничество является первым в своем роде, а потому уникальным опытом, - говорит музыкант. - Мне не только понравился сценарий рекламного ролика, предложенный "Кока-Кола", мне импонируют те мероприятия, которые намерена поддерживать компания. Должен заметить, что я довольно придирчиво отношусь к компаниям, с которыми работаю, но планы "Кока-Кола", ее сознательное отношение к популяризации всего украинского меня очень вдохновили". "Творчество Олега Скрипки близки каждому украинцу, независимо от возраста и благосостояния, - говорит, в свою очередь, региональный директор "Кока-Кола" Дуглас Хилл. - "Кока-Кола" символизирует праздник, радость, оптимизм и безудержную энергию. Все эти качества наилучшим образом демонстрируют события, запланированные в этом году, и помогать в осуществлении этих планов нам будет Олег: мы гордимся таким сотрудничеством". В рамках празднования 15-летия деятельности "Кока-Кола" в Украине будет проведен ряд мастер-классов для студентов Киево-Могилянской Академии и Киевского национального университета им. Т. Шевченко. Также при поддержке компании совместно с Национальным Олимпийским Комитетом проводится всеукраинский конкурс "Нарисуй талисман олимпийской сборной Украины". Предполагается также, что при спонсорской поддержке "Кока-Кола" будет проходить и один из фестивалей, учрежденных Олегом Скрипкой - "Рок-Січ" или "Країна Мрій".