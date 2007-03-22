Ольга Корягина на двадцатой неделе беременности

Группа ” ВИ А Гра” выступила на днях в торгово-развлекательном центре ”Терминал” в городе Бровары под Киевом. Певицы Альбина Джанабаева, Вера Брежнева и Ольга Корягина приехали на внедорожнике ”мерседес”. В 22 вышли на сцену. 28-летняя Джанабаева к короткой зеленой юбочке прицепила сзади шлейф до колен. Прикрывала им целюлит на бедрах. А вот грудь выставила напоказ. В прошлом году в мае Альбина закачала в нее силикон и увеличила бюст со второго размера до четвертого. Хотя потом ходила несколько месяцев с растяжками. 20-летняя Ольга Корягина сейчас на 20-й неделе беременности. Она выставила напоказ живот и бойко подпрыгивала на сцене на высоких каблуках. На этот концерт певица впервые пришла с отцом своего будущего ребенка — одесским бизнесменом Андреем. Он сидел за столиком перед сценой с будущей тещей — Галиной Корягиной. И не сводил с Оли глаз. ”Виагра” все время смотрели на Андрея, иногда посылала ему воздушные поцелуи. 28 апреля Ольга и Андрей поженятся в Киеве. — Громкой свадьбы не планируем, — говорит мать певицы. — Она будет обычная. Будут жить молодые тоже в столице Украины. Мама Корягиной заверяет, что дочка не оставит сцену: — Речь идет только о замужестве Оли и рождении ребенка. У Веры Брежневой и Альбины Джанабаевой тоже есть дети! После концерта охранники провели ” ВИА Гру” в гримерную. Потом группа отбыла в аэропорт. На время, пока Корягина будет рожать, ” ВИА Гра” не будет брать себе новую певицу и будет выступать дуэтом. — Я больше не хочу брать людей с улицы, — заявляет продюсер Дмитрий Костюк. — Потому что это ничем хорошим не заканчивается. Человек, который родился варить борщи, не может петь на сцене.