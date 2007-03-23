Золушка обрела вокальные данные

Московский театр оперетты превратил знаменитый фильм «Золушка» в мюзикл. Так случилось, что нынешний театральный сезон в Москве стал своеобразным слетом Золушек. Волшебная история о девочке-замарашке, обернувшейся принцессой, с успехом идет в Большом театре и Музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко и на других подмостках. Поучаствовать в параде принцесс решил и столичный Театр оперетты. В соответствии с жанром, «Золушку» здесь будут не танцевать, а петь. Спектакль, по сути, станет ремейком знаменитого советского фильма 60-летней давности. Как сообщает ИТАР-ТАСС, музыку для сказки сочинил молодой, но уже довольно известный композитор Андрей Семенов, на счету которого значится шесть опер и более 15 мюзиклов и оперетт.