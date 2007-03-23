Бритни Спирс подала в суд на британские СМИ

Бритни Спирс, едва покинув реабилитационный центр, обратилась в суд, намереваясь выступить против ряда британских СМИ. Певица собирается опротестовать уже опубликованную о ней информацию, а также потребовать от корреспондентов прекратить вторгаться в ее личную жизнь. Бритни также требует раскрыть источники информации из клиники в Малибу. Менеджер 25-летней певицы Ларри Рудольф выступил в суде с официальным заявлением, в котором потребовал "уважать личную жизнь Бритни Спирс", сообщает BBC. В судебном постановлении говорится, что "человек, который далее будет известен как Джон Доу (западный аналог Ивана Иванова – Телеграф), должен быть выявлен, чтобы предупредить дальнейшее распространение информации о пребывании Бритни Спирс в клинике". Бритни Спирс покинула американский реабилитационный центр Promises, специализирующийся на излечении алкоголиков и наркоманов в четверг, проведя там минимально возможный срок. Пребывание в заведении, в котором певица находилась с 21 февраля, обошлось Бритни почти в 40 тыс. долларов. Певица пыталась начать лечение несколько раз, однако проводила в центре не более суток, лишь на третий раз, по настоянию родственников, Бритни осталась в реабилитационном учреждении на более длительный срок. Несмотря на то, что подобные центры обязаны хранить в тайне информацию о своих клиентах в тайне, британские СМИ не раз публиковали пикантные подробности о поведении Бритни в клинике, что и стало в итоге причиной судебного разбирательства.