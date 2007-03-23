Пэрис Хилтон рассталась с женихом

Светская львица Пэрис Хилтон закончила свой роман с наследником греческой морской империи Ставросом Ниарчосом. Друзья парочки рассказали журналу Life&Style, что их отношения зашли в тупик из-за "неуверенности и незрелости", как говорит Пэрис, ее 21-летнего бойфренда. По словам друзей, молодые расстались полюбовно, сообщает starpulse.com. Пэрис и Ставрос были вместе не один год, и 26-летняя наследница гостиничной империи даже собиралась выйти за него замуж. В прошлом месяце парочка отпраздновала день рождения Хилтон, и влюбленные выглядели вполне счастливыми. Однако на прошлой неделе Хилтон была замечена в компании актера Джоша Хендерсона из сериала "Отчаянные домохозяйки". Они целовались на вечеринке, которую устроила Пэрис в Голливуде. "Они сидели на диване и целовались как подростки", – рассказал очевидец.