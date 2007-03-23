Авраам Руссо идет на поправку

Певец, который полгода проживает в Нью-Йорке, медленно, но верно идет на поправку. Если еще несколько месяцев назад он с трудом передвигался без костылей, то сейчас он приобрел абонемент в тренажерный зал, где возвращается к былой форме. Целеустремленности талантливого эмигранта может позавидовать любой артист, и речь идет не только о его творчестве. Пообещав себе и близким восстановить здоровье и вернуться к нормальной жизни, Авраам сдержал слово. Трудно представить, что еще недавно он не мог передвигаться, а сегодня уже тягает гантели и не сходит с беговой дорожки. После обследования тяжелейшей раны ноги врачи склифа опасались за дальнейшую дееспособность звезды. Даже после четырех сложных операций Руссо нашел в себе силы вернуться к привычному ритму жизни.