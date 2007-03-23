Беременная Глюкоzа попала в больницу

В начале года певица и ее супруг Александр Чистяков решили, что их малыш должен появиться на свет за пределами России, и Наташа улетела в Испанию. На средиземноморском побережье у Чистякова есть собственный дом. Первая беременность у певицы протекает нелегко. Глюкоzа не раз жаловалась близким на недомогание и приступы токсикоза. В Барселоне, где сейчас живет Ионова, во время прогулки по городу певица почувствовала себя плохо и попросила своего директора Татьяну Кулаченко (эта женщина находится всегда рядом с ней) отвезти ее в больницу, где у нее уже есть свой доктор. В клинике Ионовой сделали ультразвуковое обследование и взяли анализы. Получив результаты, лечащий врач Наташи заверил ее, что никакой серьезной угрозы для будущего ребенка нет, пишет "Твой ДЕНь". Наташа узнала и пол ребенка: она ждет дочку. Ранее в интервью она признавалась, что если у нее родится девочка, то она назовет ее Лидой. – Так звали мою бабушку, и я дам имя дочке в честь нее, – заверяла Глюкоzа. Сразу после обследования певица позвонила мужу и обрадовала его новостью. Александр уже имеет сына от первого брака, и ему очень хотелось, чтобы у него родилась дочь.