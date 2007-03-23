Пэрис Хилтон не оставят в беде

Вчера в суде Лос-Анджелеса было возобновлено расследование по делу о краже имущества у наследницы гостиничной империи. Обвинения выдвинуты против служащего лос-анджелесского аэропорта, утверждая, что именно он вынул дорогостоящие часы из багажа Пэрис Хилтон (Paris Hilton). Это случилось в прошлом году, когда ее багажом занимался работник авиакомпании British Airways. Служащий предположительно взял часы, стоящие несколько тысяч долларов, которые находились в одной из ручных сумок Пэрис. Помимо этого случая раскрыты другие преступления и предъявлены обвинения против семи других служащих аэропорта, утверждая, что они совершили подобное с багажом других пассажиров.