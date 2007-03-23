Полуголая Вайнона Райдер скажет «Последнее слово»

Актриса сейчас поглощена съемками в новом фильме, которые проходят в Лос-Анджелесе. Вайнона Райдер (Winona Ryder) играет в главной роли в эксцентричной трагикомедии режиссера-дебютанта Джеффри Хэйли «Последнее слово» (The Last Word). Сюжет картины повествует о нелюдимом писателе, который живет тем, что сочиняет предсмертные записки для самоубийц. Вайнона изобразит возмутительницу этого кладбищенского спокойствия – сестру только что уменшего клиента сочинителя. Само собой, "писатель" влюбится в девушку по уши, после чего его жизнь перевернется с ног на голову. Съемки начались во второй половине февраля, в Лос-Анджелесе. На днях десятки зевак наблюдали одну из сцен, в которой Вайнона разгуливала почти с обнаженной грудью. Премьера "Последнего слова" состоится уже в этом году.