Театральное «Дефиле» Жана Поля Готье

В каждом жанре искусства обязательно найдется свой «enfant terrible»: в моде «трудным ребенком» часто величали Жана Поля Готье (Jean Paul Gaultier), в балете этот статус долгое время принадлежал неподражаемой Режин Шопино (Régine Chopinot). В свое время Готье шил для Шопино множество сценических костюмов – эффектных, поэтичных, кокетливых, вызывающих, изысканных…В 1985 году Режин Шопино использовала эти костюмы в собственном «Дефиле» - полу-спектакле, полу-балете. На этой неделе в парижском Музее моды и текстиля открылась одноименная выставка, в которой представлена вся уникальная коллекция Готье. В экспозицию вошло около сотни костюмов, большинство из которых никогда не показывались публике вне представлений. На выставке можно увидеть одежду, созданную французским кутюрье и для других балетов Шопино, но 16 костюмов для «Дефиле» занимают в ней центральное место. Более 20 лет назад этот спектакль произвел настоящий фурор. «Впервые в истории, одежда играла ключевую роль в постановке», - комментирует руководитель выставки Оливье Сайяр. «Основная идея состояла в том, чтобы создать шоу, которое превращается в яркое дефиле. Одежда предопределяла каждый жест, она стала определяющим фактором хореографического сюжета».