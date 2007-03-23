Брэд и Анджелина отдали $100 тысяч

Многодетные родители не пожалели крупную сумму ради помощи обделенным. Чета Джоли-Питт вложила эти деньги в строительство первого современного медицинского центра в Судане. Пожертование было осуществлено через собственный фонд Анджелины Джоли (Angelina Jolie) и Брэда Питта (Brad Pitt), после чего эти средства направят в некоммерческую организацию Direct Change, которая осуществляет финансовую поддержку масштабным проектам в Африке. Джон До (John Dau), руководитель суданского проекта Direct Change, выразил восхищение:"Слова не могут выразить всю мою благодарность и благодарность людей Графства Duk. Анджелина Джоли и Брэд Питт демонстрируют настоящий дух великодушия. Хотелось бы надеяться, что их пожертвования вдохновят других присоединиться к нам, для достижения единственной цели - восстановить южный Судан." История До была показана в документальном фильме "Бог устал от нас" , созданием которого занимался Брэд Питт. Помощь начнет поступать этой весной, благодаря которой около 150 000 людей не останется без внимания. Что касается недавнего усыновления, сообщается, что Анджелина заработает около $2.3 миллиона за фотографии усыновленного сына, Пакса (Pax). Напомним, что Анджелина и Брэд заработали $ 4.7 миллиона за фото Шайло (Shiloh). В феврале 2007 года Джоли в качестве посла ООН посетила лагерь беженцев, расположенный на границе между суданской провинцией Дарфур и Чадом. Там особенно сильное впечатление на Джоли произвело общение с 7-летним мальчиком, выжившим после того, как вся его родная деревня была разрушена в результате авианалета. За время работы в ООН Джоли посещала различные места гуманитарных бедствий в Африке, Пакистане и Камбодже. По словам актрисы, "ей плевать", что совершаемые ею на регулярных рейсах полеты в различные нестабильные страны некоторые недоброжелатели называют "звездным туризмом". Джоли известна тем, что первой из голливудских знаменитостей с головой ушла в гуманитарную деятельность. Она также усыновила двух детей из неблагоприятных стран - мальчика Мэддокса из Камбоджи и Захару из Эфиопии. На этой неделе Энджи привезла из Вьетнама 3-летнего мальчика, который станет четвертым ребенком в их семье с Брэдом Питтом. У них также есть родная дочь Шайло, которая родилась в прошлом году в Намибии.