Билан устроил свидание любовнице на стройке

Когда речь идет о подруге, которая потеряла от тебя ребенка, даже такой сверхзанятой артист, как Дима Билан, находит время бросить все и провести с девушкой целый день в уединенном месте. Вместе со своей студенческой подругой Анастасией Матвеевой, которая могла, но не успела родить Билану ребенка, певец выбрался на свидание на 18-й этаж недостроенного небоскреба. Как показалось паре, оно длилось целую вечность. Встреча Димы с Настей состоялась за день до того, как Билан улетел в Израиль: в ближайшее время поп-кумир вновь не сможет часто видеть девушку, которую постигло большое горе - потеря их общего ребенка. Диму и Настю связывают несколько лет тесных отношений, и каждая редкая встреча все больше сближает их. День перед отъездом Дима провел на восемнадцатом этаже недостроенного делового центра, где проходит выставка современного искусства, пишет газета «Твой день». - Я иногда хочу избавиться от мирской суеты и побыть наедине с дорогим мне человеком, - признался Билан. – Именно поэтому пригласил Настю на эту выставку. Здесь не бывает многолюдно – такая специфика. Да и географическое расположение явно не предполагает толпы. Поднявшись на строительном лифте, Билан, крепко сжав руку Насти, стал пробираться через груды строительного мусора и торчащих в разные стороны арматур. - Настя, осторожно, не споткнись, - помогая пробраться через стройку, говорил певец. Экспозицию, находящуюся на трех этажах делового центра, Билан изучал с большим удовольствием и активно обсуждал особенности отдельных экспонатов c подругой. Проходя большое панорамное окно на восемнадцатом этаже, певец подбежал к нему и замер от восторга. - Настя, смотри, какой вид! – обомлел Дима. – Я давно такого не видел. Как же мне сейчас хорошо и спокойно… Я просто счастлив! Находясь высоко над землей и вдали от любопытных глаз, пара действительно была на седьмом небе от счастья. Бесконечная вереница гастрольных концертов и съемок не дает Билану вспомнить, что в мире есть простые радости, что наблюдать за вечерним городом, стоя у окна на 18-м этаже, это иногда и есть счастье.